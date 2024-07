Falhas no sistema

Banco Central comunica vazamento de dados pessoais vinculados a chaves do Pix pela 99Pay

Foram potencialmente expostas informações como nome do usuário, CPF com máscara, instituição de relacionamento, agência e número da conta. Clientes afetados serão notificados por meio do aplicativo ou pelo internet banking

10/07/2024 - 10h28min Atualizada em 10/07/2024 - 14h34min