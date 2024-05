Há 11 dias fora do ar, o sistema da Procergs continua com as operações comprometidas devido ao alagamento do prédio sede do órgão da entidade. Dentre as operações que funcionam com o sistema estão serviços da Receita Estadual. Segundo a secretaria da Fazenda do RS, as notas fiscais de compra emitidas com o CPF do consumidor neste período serão registradas normalmente.