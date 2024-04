O segundo episódio da sétima temporada do "Tua Voz: Santa Maria" teve como entrevistado o administrador Odilo Pedro Marion, fundador da Agrimec. Criado no interior, aprendeu a ler com a Bíblia, inventava os próprios brinquedos e começou a trabalhar como ajudante de mecânico, anos antes de vir para Santa Maria para prestar o serviço militar.