Maior dívida atrasada no cartão de crédito dos gaúchos foi para comprar comida

Um terço das dívidas dos gaúchos inadimplentes é com bancos e cartões de crédito. Isso já é preocupante porque são as mais caras do mercado, ou seja, com os juros mais altos e, portanto, mais difíceis de renegociar e de pagar. Agora, o que exige ainda mais atenção nesta pesquisa feita pela Serasa Experian é que, dos gastos no cartão, a maior parte, 57%, foi para comprar comida no supermercado.