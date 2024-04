A Companhia de Dança Ritmo de Camobi atua no bairro que leva o seu nome desde os tempos de voluntariado em uma escola pública. No início da trajetória, eram 12 dançarinos. Hoje, mais de 100 participam da companhia. A diretora Jéssica Lóss foi a entrevistada da semana no Santa Maria de Negócios.