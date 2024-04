Caso o aumento da alíquota do ICMS, pretendido pelo governo gaúcho, seja aprovado no próximo mês, o Estado passaria a praticar a nona menor cobrança do país na partir do 2025. A elevação de faixa, dos atuais 17% para 19%, enviada na quinta-feira (11), à Assembleia Legislativa, já é praticada por outras cinco das 27 unidades da Federação: Acre, Alagoas, Goiás, Pará e Sergipe.