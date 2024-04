A Forbes divulgou na terça-feira (2) a lista de bilionários de 2024 e, entre os 69 brasileiros, Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook, segue no topo, com um patrimônio de US$ 28 bilhões (cerca de R$ 141,4 bilhões). A lista conta com 2.781 nomes, um aumento de 141 novos bilionários e US$ 2 trilhões a mais em relação a 2023, quando alcançou R$ 10 trilhões.