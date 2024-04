O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (8) que não tem participado das reuniões sobre a Petrobras. Ele foi questionado no período da tarde desta segunda-feira sobre a estatal após deixar reunião na residência oficial do Senado com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.