A inadimplência apresenta sinais de descompressão em Porto Alegre. O percentual de famílias com contas em atraso caiu para 36,1% em março na Capital. Essa é a quinta queda seguida no indicador, mostrando descolamento dos patamares mais elevados observados no ano passado. Esse é o menor nível para um mês de março desde 2022 (35,3%) e repete o percentual observado em dezembro daquele ano. Os dados são de pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e divulgado pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado (Fecomércio-RS). Desinflação, juro menor e mercado de trabalho firme ajudam a entender essa retração, segundo especialistas.