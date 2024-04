A proposta final de repactuação da dívida dos Estados irá ao Congresso no fim do mês, após a reunião de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), disse na segunda-feira (8) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele reuniu-se no início da tarde com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a pauta econômica no Congresso.