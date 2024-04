As exportações do Rio Grande do Sul apresentaram queda na arrancada de 2024. O total de vendas para outros países caiu 17,21% no Estado no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além disso, anotou o primeiro tombo nas saídas para o comércio externo nos últimos anos nesse recorte de tempo.