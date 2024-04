Após receber sinal verde do governo federal para voltar a operar, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada SA (Ceitec) intensifica a preparação do terreno para retomada ainda neste ano. A direção da empresa projeta o retorno da produção de chips na fábrica, localizada no bairro Agronomia, em Porto Alegre, no segundo semestre. Para concretizar esse cronograma, agiliza contato com antigos clientes e a aquisição de insumos no Exterior.