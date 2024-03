A Flipwash é uma franquia especializada em higienização de veículos, com mais de 130 unidades pelo Brasil. Em Santa Maria, a franquia começou a atuar no início de março. Para o pontapé inicial, a empresa apostou em um marketing agressivo, ofertando lavagens completas por R$19,90 para os novos clientes. O proprietário Bernardo Rodrigues da Rosa foi o entrevistado da semana no Santa Maria de Negócios.