Publicitários por formação mas com desejo de empreender, a oportunidade de comprar duas fantasias virou um negócio para os amigos Eduardo Monteiro e Renan Beltrão. Entrar no ramo da recreação já era uma ideia antiga de Beltrão, que comprou em um negócio de ocasião duas fantasias, dos personagens Mickey e Minnie e Toy Story. De início, devido a outras atividades, o serviço nem foi muito divulgado. Mas depois da primeira festa, em junho, em 30 dias, já havia mais de 30 contratos fechados. Monteiro e Beltrão foram os entrevistados do Santa Maria de Negócios desta semana.