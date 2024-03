A Stellantis, que produz os carros das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, anunciou na quarta-feira (6) o maior investimento já feito por montadora no Brasil. Até 2030, o grupo vai investir R$ 30 bilhões para lançar 40 produtos, entre novos modelos e renovação do portfólio atual, incluindo seus primeiros carros híbridos produzidos no país.