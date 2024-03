Depois da estiagem de 2022, que provocou uma queda de 5,1% no Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul, a atividade econômica do Estado voltou a crescer no ano passado. Com efeito limitado da agropecuária, desta vez em razão de forte chuvas, o PIB registrou alta de 1,7% na comparação com o período anterior e atingiu R$ 640,299 bilhões, o que representa uma fatia de 5,90% do total apurado no país.