Pessoas em situação de superendividamento têm a oportunidade de comparecer à Avenida Sepúlveda, no Centro Histórico, ao lado da Praça da Matriz, nesta quarta-feira (6), para receber auxílio. A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor, promoverá um mutirão de atendimentos em comemoração ao mês do Consumidor, das 10h às 18h.