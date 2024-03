Entre terça (12) e quinta-feira (14), mais de 20 mil visitantes são aguardados na 47ª Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes). Os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, serão palco de inovações do setor coureiro-calçadista, abrangendo couros e peles, produtos químicos, componentes, máquinas e tecnologia. A feira ocorrerá durante os três dias das 13h às 20h, com a opção de credenciamento gratuito no acesso ou antecipado por meio do site do evento.