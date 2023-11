Além da nova fábrica, a calçadista gaúcha Luz da Lua fará um centro de distribuição na sede que está construindo em Estância Velha, no Vale do Sinos. O espaço logístico terá oito mil metros quadrados, que se somam a outros 10 mil metros quadrados destinados às partes fabril e administrativa. O investimento, que a coluna havia noticiado no ano passado que seria de R$ 70 milhões, subiu para R$ 100 milhões.