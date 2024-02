A época do ano para declarar o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) está chegando e muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como fazer e o que mudou de um ano para o outro. Para o ano de 2024, as mudanças na declaração, segundo a economista Gecilda Esteves e o advogado tributário Júlio Caires, trazem atualizações significativas. Como desoneração para milhões de contribuintes, atualização da faixa de isenção, introdução do desconto simplificado e muito mais.