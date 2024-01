A Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda-feira (15) o calendário de pagamento do abono salarial do calendário 2024, referente ao ano-base 2022. Os valores variam de acordo com a quantidade de meses trabalhados, tendo como teto o valor de um salário mínimo (R$ 1.412). O calendário foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), em reunião realizada em dezembro do ano passado.