O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), vice-líder do governo no Congresso, apresentou duas emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2024 que alteram a meta fiscal do ano que vem. Uma delas prevê déficit de 0,75% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e a outra, de 1%.