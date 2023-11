Em 1995, o talento da professora de artes Márcia Elisa Fração Lago, aliada a flexibilidade de horários que tinha, fez nasceu uma tradicional empresa de Santa Maria. A hoje Praxis, começou como VistoMania, com roupas casuais, voltadas para adultos. As peças produzidas eram vendidas na escola em que ela trabalhava. O negócio foi dando certo e o marido, Celso Rubem Lago, também passou a se dedicar a ele. Em 1999, o casal resolveu mudar o foco e apostou na linha de roupas esportivas, que estava em crescimento. Deu mais do que certo. O nome VistoMania deixou de existir e, em 2001, surgiu a Praxis. O casal foi o entrevistado do Santa Maria de Negócios desta semana. Confira abaixo a entrevista na íntegra.