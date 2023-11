O vice-presidente de supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr, assegura que os bancos maiores serão mais afetados pelas propostas de regulação nas quais a autoridade monetária trabalha, conforme aponta texto do discurso que o dirigente fará na terça-feira, 14, no Senado dos Estados Unidos, divulgado nesta segunda-feira, 13.