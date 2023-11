Criada pelo dentista Sáiron de Quadros, 42 anos, a Marfinn é uma clínica odontológica localizada no bairro Jardim Vila Nova, em Porto Alegre. Do time de oito profissionais que atuam no empreendimento, sete são negros. O objetivo é claro: promover saúde bucal sem esquecer da representatividade e da diversidade.