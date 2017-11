A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 5,201 bilhões em outubro, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira, 1, pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic). O resultado é o melhor para meses de outubro.

O superávit ficou dentro do intervalo das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 4,6 bilhões a US$ 5,5 bilhões, mas ligeiramente abaixo da mediana de US$ 5,3 bilhões.

Em outubro, as exportações somaram US$ 18,877 bilhões (alta de 31,1% ante outubro de 2016), e as importações US$ 13,676 bilhões (alta de 14,5%).

Na quarta semana de outubro (23 a 29), o superávit foi de US$ 946 milhões e, na quinta semana (apenas dias 30 e 31), US$ 675 milhões.