Dos mais de 5,19 milhões de brasileiros que têm direito ao saque do saldo do PIS/Pasep, quase 500 mil são do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (17), o governo federal começou a liberar o benefício para os cotistas do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

A primeira fase é destinada aos idosos com mais de 70 anos e que tenham valores relacionados ao trabalho desempenhado de 1971 até o dia 4 de outubro de 1988. Mas atenção: quem contribuiu depois dessa data ou que sacou todo o montante quando se aposentou não tem direito ao benefício.

O saldo estará disponível a partir desta quinta-feira (19) nas agências, lotéricas ou nos caixas de autoatendimento. Já para quem é cliente da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, o recurso será depositado em conta corrente ou poupança nesta terça (17).

Mas antes de correr para o banco, a Caixa sugere que os trabalhadores verifiquem o portal com informações sobre o PIS. Para quem tem até R$ 1,5 mil para receber, os saques podem ser feitos diretamente no autoatendimento do banco, apenas com a Senha Cidadão, ou em loterias e unidades Caixa Aqui com o Cartão Cidadão, Senha Cidadão e documento oficial.

Já para valores de até R$ 3 mil, os beneficiados precisam do Cartão do Cidadão e Senha Cidadão no autoatendimento, além do documento de identificação nas loterias e unidades Caixa Aqui. Saques acima de R$ 3 mil só poderão ser feitos na agência, com apresentação de documento oficial.

A segunda fase do pagamento está marcada para o dia 17 de novembro. Terão direito os aposentados sem restrição de idade. Já em 14 de dezembro, na última fase, o saque estará disponível a mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos.