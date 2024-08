Não é de hoje que o agronegócio busca na palavra resiliência a força para encarar os desafios do campo impostos, principalmente, pelos efeitos climáticos. Para Elizabeth Cirne-Lima, subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, assumir a postura de enfrentamento diante das adversidades faz parte do DNA do agronegócio gaúcho.