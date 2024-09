A Cresol participará da Expointer 2024, que acontecerá de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Um dos maiores eventos agropecuários da América Latina, a feira já é considerada uma edição histórica e marca a reconstrução do Estado após as fortes chuvas de maio e este ano traz como lema “Superar é da nossa natureza”.