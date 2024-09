Durante nove dias, quem percorreu o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, vivenciou uma Expointer com gosto de retomada. Na 47ª edição do evento, depois de toda a tragédia vivida pelo Estado, os visitantes puderam fazer grandes negócios, se divertir, adquirir mais conhecimento e ver de perto a reconstrução dos negócios do Rio Grande do Sul.