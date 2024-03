O Grupo RBS abre as portas da sua casa na 24ª edição da Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional. De 4 a 8 de março, na cidade de Não-Me-Toque, no norte do Estado, os milhares de visitantes que vão à feira para buscar novos produtos e serviços relacionados ao mundo rural também poderão acompanhar programas de rádio e televisão ao vivo, interagir com comunicadores e visitar o espaço exclusivo da RBS no evento.