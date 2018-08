Saúde Postos enfrentam falta da vacina contra a meningite C ; confira valores na rede privada Boa parte dos postos de saúde da Capital está sem vacina contra meningite C. Ministério da Saúde promete regularizar a distribuição no mês que vem. Enquanto isso, quem não quer esperar pode procurar a rede privada para garantir a imunização