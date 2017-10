Fabrizio Motta / Agencia RBS

Temporada de pagamento do PIS/Pasep, chegada do 13º salário e novas restituições do Imposto de Renda acenam para o uso consciente do reforço na conta. Na entrevista abaixo, a gestora de Renda Fixa da Mongeral Aegon Investimentos, Patrícia Pereira, explica como definir o destino do dinheiro extra conforme cada situação.

O dinheiro extra pode ser uma boa oportunidade para se livrar das dívidas?

Dinheiro extra é ótimo para quitar dívidas que estejam prejudicando o orçamento da casa ou da família. Compras no cartão, empréstimos, cheque especial, por exemplo, tudo isso pode virar uma bola de neve difícil de controlar. Além disso, os juros geralmente são maiores que o rendimento de investimentos, então não deixe de aproveitar esse momento para se livrar das preocupações.

E quem não tem dividas, como pode administrar esse dinheiro?

Se você tem uma previdência privada, nada melhor do que reinvestir o reforço fazendo um aporte extra no seu plano de aposentadoria. Outra boa opção é formar uma reserva financeira para para não precisar apelar para empréstimos. Esta reserva deve ser proporcional a, no mínimo, um mês dos seus gastos.

Este pode ser o primeiro passo para criar o costume de poupar?

Na correria do dia a dia, às vezes é difícil colocar em prática o hábito de poupar para investir. Um dinheiro extra que entre na conta pode ser um ótimo impulso para o início deste novo hábito. Por se tratar de um dinheiro não esperado, fica mais fácil começar a investir com parte, ou todo o valor, e a partir do mês seguinte já separar uma parcela do salário para o investimento. A saúde financeira agradece.