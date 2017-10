Quase um milhão e meio de brasileiros ainda não sacou os recursos do abono salarial do PIS/Pasep referentes ao ano de 2015. A soma dos valores chega a pouco mais de R$ 1 bilhão parados na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil (BB), relatou o Ministério do Trabalho. O saque pode ser realizado até dia 28 de dezembro e não há previsão de prorrogação do prazo.

Também é necessário estar inscrito no PIS/Pasep por, ao menos, cinco anos e estar corretamente inscrito na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). "Nós disponibilizamos no site do Ministério do Trabalho a lista com os nomes de todos os trabalhadores com direito ao abono de 2015 e que ainda não sacaram o dinheiro. O trabalhador pode consultar essa lista. Se o nome dele estiver lá, basta dirigir-se ao banco e fazer o saque", explicou em nota o chefe de divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan.