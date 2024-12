GBMIX Quartier: conheça o novo atacarejo de Pelotas

GBMIX Quartier é o segundo atacarejo do Grupo Guanabara. Grupo Guanabara / Divulgação

Inaugurado em 12 de dezembro, o GBMIX Quartier é o mais novo atacarejo da cidade de Pelotas. Trata-se da segunda loja desse formato lançada pelo Grupo Guanabara, que completa 60 anos em 2025 e conta com outras nove unidades de varejo distribuídas pela zona sul do Rio Grande do Sul.

– A proposta do GBMIX Quartier é oferecer um novo jeito de comprar em atacarejo. Queremos entregar um conceito de experiência de compra agradável e de qualidade para os clientes, com espaço sofisticado e utilizando arquitetura sustentável para aproveitar as possibilidades de luz natural do entorno e se adequar ao bairro – diz o gerente de marketing do Grupo Guanabara, Luciano Canteiro.

Em entrevista, Canteiro comenta a respeito dos principais diferenciais do GBMIX Quartier. O especialista também compartilha detalhes sobre o funcionamento e as facilidades da loja.

Quais são as expectativas para a nova unidade?

Nossa expectativa é de que a unidade entregue uma nova experiência de compras à cidade de Pelotas, com leveza, atendimento de qualidade e produtos que atendam aos desejos dos clientes. E, como o próprio slogan diz, somos “o barato do bairro”. Por isso, queremos não apenas oferecer um preço justo, mas também proporcionar bons momentos, pois nossa missão é fazer com que comprar no GBMIX Quartier seja um barato para os clientes.

Quais são as principais diferenças de fazer compras em um atacarejo?

Comprar em um atacarejo é comumente mais vantajoso devido à possibilidade de ofertas específicas para clientes que preferem realizar compras em maior quantidade. No GBMIX Quartier, no entanto, os consumidores do varejo também contam com ofertas e mix de qualidade que possibilitam economia nas compras.

O atacarejo GBMIX Quartier tem alguma ação promocional ou clube de fidelidade?

Além de variedade em ofertas e mix de qualidade, os clientes do GBMIX podem fazer parte do Clube de Fidelidade CLUBE GBMIX. Com ele, o consumidor recebe no app ofertas personalizadas, com base em sua jornada de compras.

O GBMIX Quartier é o segundo atacarejo do Grupo Guanabara, que agora alcançará a marca de 11 lojas. Por que essa inauguração é tão importante?

A importância de expandir sempre é comemorada pelo Grupo Guanabara, principalmente por fomentar a economia na região, gerar mais negócios com fornecedores, criar mais empregos e, principalmente, oferecer mais uma opção de compra para os clientes, que acreditam em nossa marca há quase 60 anos.

Onde fica e quais são os horários de funcionamento do GBMIX Quartier?