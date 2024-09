Meses após a maior tragédia climática enfrentada pelos gaúchos, o sentimento e as ações estão voltados para a reconstrução do Estado. No setor elétrico não é diferente. A CEEE Equatorial implementou uma série de iniciativas, desde o primeiro momento, que fazem parte do projeto "Energia Para Reconstruir – Eficiência Energética Para a População Impactada pela Enchente".