Com a entrada das novas exigências de integração dos pagamentos com as notas fiscais, muitos lojistas estão buscando a melhor solução para o seu negócio. A Vero, rede de pagamentos do Banrisul, tornou-se uma referência no assunto, já que possui soluções que auxiliam nesse processo, como a integração da emissão de notas fiscais ao pagamento, diretamente na maquininha.