O presidente Michel Temer se comunicou com seu contraparte uruguaio, Tabaré Vázquez, para resolver a questão sobre o bloqueio unilateral que seu país havia anunciado para produtos laticínios do Uruguai, informou a presidência uruguaia.

Em uma ligação feita na sexta-feira à noite, "Temer falou com Vázquez sobre seu compromisso pessoal de que não haverá inconvenientes na entrada de laticínios uruguaios no Brasil", segundo uma nota divulgada na página da presidência do Uruguai.