A necessidade de aumentar a escala de produção reduzirá cada vez mais o número de cooperativas no Brasil – seguindo tendência mundial, segundo o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Márcio Lopes de Freitas.

– As cooperativas terão de buscar competitividade e isso, inevitavelmente, resultará em fusões e aquisições – considera Freitas.

– As cooperativas orgânicas são um bom exemplo. Mas quem trabalhar apenas com commodity, como grãos para exportação, precisará se tornar maior para conseguir competir – diz Freitas.

A economia globalizada levará as cooperativas a se unirem, seja por intercooperações ou fusões, concorda Vergilio Perius, presidente da Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (Ocergs).