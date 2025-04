Descubra como é o amigo de cada signo

New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Amizades verdadeiras são os laços mais duradouros e profundos que cultivamos ao longo da vida. Mais do que companheiros, os amigos se tornam parte da família, oferecendo apoio, alegria e compreensão nos momentos bons e ruins. Essas conexões especiais se formam com base em afinidades, vivências e trocas sinceras.

Nesse contexto, os signos do zodíaco podem influenciar como cada pessoa se relaciona, revelando diferentes jeitos de demonstrar afeto, confiança e lealdade nas amizades. Para celebrar o Dia Nacional do Amigo, em 18 de abril, a astróloga Eunice Ferrari explica como é o amigo de cada signo. Confira!

Áries

Os nativos de Áries lideram até nas amizades, enfrentando qualquer desafio com coragem

Os arianos têm personalidade forte e adoram liderar, inclusive nas amizades. Apesar de uma postura um tanto mandona, sabem ouvir e respeitar as opiniões alheias, mesmo que no íntimo discordem. Um amigo de Áries estará sempre à frente, encarando qualquer desafio.

Touro

Com taurinos, o afeto vem embalado em conforto e boa comida. Conhecidos por sua hospitalidade, são seletivos com quem deixam entrar em seu círculo íntimo. Os amigos especiais sempre terão um espaço reservado na vida e na casa de um nativo de Touro, cercados de carinho e lealdade.

Gêmeos

Câncer

Os nativos de Câncer cuidam dos amigos com empatia e sensibilidade

Leão

Os nativos de Leão são leais e generosos, valorizando profundamente as amizades

Generosidade e lealdade definem os leoninos . Eles elevam seus amigos ao patamar mais alto, exigindo lealdade em troca. Traições, no entanto, não são perdoadas facilmente. Se você conquistar o coração de um nativo de Leão, terá um companheiro inabalável para a vida.

Virgem

Os nativos de Virgem apoiam os amigos com praticidade e conselhos sensatos

Libra

Para os librianos, a vida social é essencial, e as amizades são seu combustível. Eles se cercam de pessoas e raramente estão sozinhos. Embora possam ter muitos conhecidos, são os poucos amigos do peito que realmente conhecem sua profundidade emocional.

Escorpião

Sagitário

Os sagitarianos são aventureiros e otimistas, confiando em todos ao primeiro contato. Apesar de passarem por decepções ao longo do caminho, aprendem com o tempo a discernir quem realmente merece sua amizade. Com eles, a vida é uma jornada cheia de risadas e experiências únicas.