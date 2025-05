Contra o Corinthians, Inter inicia sequência fora de casa em busca de afirmação e confiança

Fora de casa, Valencia tenta reencontrar melhor momento Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Acontece com todos os times do mundo, em especial com os brasileiros que têm um calendário insano. Em um determinado momento do ano, a equipe que vinha tão bem deixa de brilhar, passa mais trabalho, deixa pontos pelo caminho e desperta desconfiança.

No caso do Inter, que enfrenta o Corinthians às 18h30min, essa oscilação chega em um mês decisivo para o futuro de todo o 2025. O duelo em São Paulo é o primeiro de uma série de quatro partidas consecutivas longe do Rio Grande do Sul, duas pelo Brasileirão (essa inclusive) e duas pela Libertadores.

O papel de Roger na recuperação do bom futebol

Para que a torcida acredite no sucesso, Roger Machado precisa lançar mão de todas as suas armas para devolver o time à linha, se manter entre os primeiros da competição nacional e sobreviver no torneio continental.

Não é a primeira vez que o técnico precisa romper esse caminho. Sua chegada, em meio a uma decisão na Copa Sul-Americana e a uma sequência difícil no Brasileirão, em 2024, teve a resistência inicial por sua identificação com o rival e pelos resultados. Mas o treinador mudou algumas características do time, manteve outras como legado de seu antecessor, Eduardo Coudet, e depois que encaixou, emendou 16 jogos sem perder. A fase de agora é fichinha perto do que já precisou enfrentar.

Porque por mais que o Inter esteja vivendo uma inconstância especialmente de desempenho, trata-se de uma equipe que foi derrotada em apenas um jogo oficial no ano. Como diz o treinador, é um time que se recusa a perder.

Alan Patrick como referência

Conhecimento do grupo e entrega do time à parte, há outros fatores que levam os colorados a acreditar. Alan Patrick, por exemplo. O camisa 10 está vivendo uma fase esplendorosa, goleadora, decisiva. Marcou gol contra o Corinthians no 2 a 2 de 2022, em Itaquera.

Ele é o responsável por acionar um sistema ofensivo que incomoda os adversários. As ações na área oposta resultaram já em 10 pênaltis em favor do Inter no ano. Facilita quando se está perto da meta do inimigo. Wesley, por mais que ainda busque seu primeiro gol na temporada, sofreu quatro dessas penalidades.

Aposta na "volta" de Valencia

Longe do Beira-Rio, contra um adversário que certamente tentará fazer valer o fator local, Enner Valencia pode voltar a brilhar. O equatoriano encontrará espaços que não costuma ter em Porto Alegre. E também um pouco mais de tranquilidade, já que não terá a pressão da própria torcida. Resta ver se terá a dedicação necessária para dar a volta por cima.

Sistema defensivo completo

Por fim, será também o retorno do sistema defensivo completo, com Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei, escudados por Fernando e Bruno Henrique. Esse sexteto, ancorado por Anthoni, devolveu as conquistas do Gauchão ao clube.

A partida contra o Corinthians é importante para dar ao time uma moral a mais para as decisões que estão no horizonte. É preciso sobreviver a Itaquera.