Do primeiro acorde à maestria: projeto da Orquestra Sinfônica de Passo Fundo reúne jovens e adultos para formação musical

Primeiro encontro foi ministrado pelo maestro e diretor artístico da orquestra, Ademir Camargo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A curiosidade de aprender ou se aperfeiçoar em um instrumento musical foi o que motivo cerca de 120 pessoas a participarem da nova Orquestra de Câmara de Passo Fundo. O objetivo final é transformar o projeto em uma Orquestra Sinfônica até o próximo ano.

A diferença entre os dois tipos de orquestra está relacionada, principalmente, aos tipos de instrumentos tocados. Enquanto a Orquestra de Câmara usa somente instrumentos de cordas, como violino, viola, violoncelo e contrabaixo, a Orquestra Sinfônica abrange ainda instrumentos de sopro e de percussão.

— Não existe uma Orquestra Sinfônica sem esse núcleo base que é uma orquestra de cordas. A partir desse núcleo você vai adicionando as outras partes da orquestra. Como é um projeto cultural, nós vamos trabalhando de acordo com o que a gente tem de captação — explica o maestro e diretor artístico da orquestra, Ademir Camargo.

Aprovado sob o nome Orquestra Sinfônica de Passo Fundo (Pronac 238082), o projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com realização do Ministério da Cultura e governo federal.

Além do apoio público, a iniciativa também conta com o patrocínio da UOL, UOL EdTech, Passei Direto, WEBJUMP e 3tentos e produção cultural da Conecta Cultura.

O projeto abrange pessoas de diferentes idades e níveis de conhecimento musical, como afirma o maestro. Além das aulas práticas, todos os alunos também devem cursar aulas de teoria musical.

— A grande maioria é iniciante, mas também teremos alunos intermediários e avançados. Teve uma procura bem legal. Superou as expectativas — afirma Ademir.

Projeto recebeu mais de 120 inscrições. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A iniciativa de criar uma Orquestra Sinfônica na cidade veio de encontro com o desejo de resgatar talentos locais que precisavam buscar oportunidades longe de casa e do público da própria terra.

— É um trabalho de resgate e de formação. Passo Fundo é uma cidade que tem crescido muito na questão financeira, na construção civil, porém, culturalmente a cidade está um pouco parada no tempo. Tem vários fatores que influenciam isso. Mas o fato de você ter um projeto de uma Orquestra Sinfônica dá uma alavancada no setor cultural — disse.

Dos primeiros acordes à maestria

Na nova Orquestra Sinfônica não há idade certa para começar, nem limite para continuar. O projeto, pensado para acolher tanto quem está dando os primeiros passos na música quanto pessoas com experiência, faz com que crianças, jovens e adultos dividam o mesmo palco.

Esta diversidade permite que o palco receba um encontro entre pai e filha. Lázaro Dell, 46 anos, e Ana Lúcia Ceolin, 11, aguardavam sentados, lado a lado, pelo início da aula inaugural do projeto. O encontro aconteceu na noite de sexta-feira (2), na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) de Passo Fundo.

Com uma paixão pela música que se iniciou aos 15 anos como baterista da banda de um familiar, Lázaro passou pelo violão, guitarra e bandolim até se encontrar no contrabaixo. O gosto foi passado para a filha Ana que, aos quatro anos, ganhou do pai um violino de presente de aniversário.

— Eu tenho guardado até hoje — afirma a menina.

Lázaro e a filha Ana Lúcia compartilham a paixão pela música. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Lázaro chegou a participar da Orquestra de Câmara da Universidade de Passo Fundo (UPF) e, desta vez, decidiu seguir os aprendizados em família.

— Quando eu vi que a orquestra tinha inscrições abertas, pensei em me inscrever, voltar a tocar e fazer essa retomada. O legal é que eu vou estar tocando e vamos estar tocando juntos, eu e ela — disse.

O bancário Rodrigo Manica, 49, também decidiu embarcar na oportunidade. O contato com a música se iniciou na adolescência, pelo violão.

— Eu sempre achei muito bonito o som do violoncelo, então decidi me inscrever para participar da orquestra — afirma.

O projeto da Orquestra Sinfônica também abre as portas para quem nunca teve contato com um instrumento musical, como é o caso da estudante do curso Letras Carolina Bidinha, 21. O instrumento escolhido por ela foi a viola de arco.

— Eu sou nível iniciante, mas bem iniciante. Eu sempre quis tocar algum instrumento e tive acesso à informação do projeto. E agora tenho essa oportunidade de aprender gratuitamente. Essa era a oportunidade que faltava para eu começar — disse.

Aula inaugural aconteceu na sexta-feira (2) às 18h. Tatiana Tramontina / Agencia RBS