A novidade, as dúvidas e a necessidade do Grêmio contra o Santos

Do meio para frente, Mano poderá contar com Arezo e, desta forma, ter dois atacantes mais centralizados. Braithwaite já atuou mais recuado, apoiando o centroavante, e essa poderá ser a sua função no domingo à tarde. No meio campo, não se descarta, inclusive, a utilização de um jogador da base. Tiago, com apenas 17 anos, está sendo observado e pode ser uma das surpresas do treinador.