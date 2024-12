4 praias deslumbrantes para conhecer em Porto Seguro

Um dos principais destinos do sul da Bahia, Porto Seguro possui inúmeras belezas naturais e uma grande importância na história do Brasil, que remete à chegada dos portugueses. A cidade histórica é considerada o primeiro núcleo habitacional do país e funciona como um museu ao ar livre, com casas antigas, o Marco do Descobrimento, igrejas e museus. Vale visitar também o Memorial da Epopeia do Descobrimento.