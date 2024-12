O yoga vem sendo aderido por muitas pessoas, e não é para menos. Essa prática antiga traz diversas vantagens, tanto para o corpo quanto para a mente. Ao fazer as posturas, controlar a respiração e meditar, você pode obter muitos benefícios.

Segundo Romulo Carrer, musicoterapeuta e instrutor de yoga, mente e espírito são indissociáveis na visão dessa prática milenar. “Na parte física, a pessoa pode notar nas primeiras práticas sensações de bem-estar, alongamento de músculos e tendões, que culminam no relaxamento e em uma sensação de conforto com o próprio corpo. Com a prática regular, é possível desenvolver a musculatura de maneira equilibrada, trazendo força e beleza, corrigir desvios posturais, melhorar o equilíbrio etc.”, enumera.

Por isso, descubra, abaixo, 7 motivos para incluir a prática de yoga na rotina!

1. Redução do estresse

A vida moderna muitas vezes vem atrelada a um nível elevado de estresse. O yoga permite uma desconexão da correria diária, promovendo relaxamento e tranquilidade. Com técnicas de respiração e meditação, a prática ajuda a diminuir a ansiedade e melhora o humor.

Inclusive, de acordo com uma meta-análise publicada no Journal of Occupational Health em julho de 2021, o yoga demonstrou ser altamente eficaz no combate ao estresse relacionado ao trabalho. O estudo comparou diversas técnicas de relaxamento, como massagem terapêutica, alongamento e relaxamento muscular progressivo, com a prática da yoga.

Foram analisados 688 profissionais de saúde, um grupo frequentemente exposto a níveis elevados de pressão. A pesquisa identificou que, embora outras práticas tenham apresentado benefícios, o yoga proporcionou resultados superiores na redução do cortisol e na promoção do equilíbrio mental.

2. Melhoria da flexibilidade

O yoga é famoso por aumentar a flexibilidade do corpo. A sequência de posturas permite o alongamento profundo dos músculos, o que, com o tempo, pode resultar em uma maior amplitude de movimentos e menor risco de lesões.

3. Fortalecimento muscular

Mais do que apenas alongar, o yoga também fortalece. As posturas exigem uma sustentação que tonificam os músculos de forma equilibrada, sem criar tensões ou sobrecargas desnecessárias, contribuindo para um corpo mais forte.

4. Aumento da concentração

Foco e atenção são habilidades reforçadas pela prática regular de yoga. Ao exigir presença plena, a atividade treina a mente para se concentrar no presente, o que pode ser útil em diversas situações cotidianas, melhorando tanto a produtividade quanto a memória. “Yoga nos ensina a manter o foco no que está acontecendo agora, pois é, de fato, o único momento que existe”, explica Romulo Carrer.

5. Melhora postural

Manter uma boa postura é essencial para a saúde da coluna. O yoga enfatiza o alinhamento corporal correto, fortalecendo a musculatura responsável por sustentar a postura adequada. Com o tempo, esse hábito pode corrigir desalinhamentos e aliviar dores.

“As práticas físicas trabalham com exercícios de flexões, extensões, torções, permanências e inversões, com o objetivo de fortalecer e alongar a musculatura do corpo e melhorar a mobilidade da coluna”, explica a psicóloga e professora de yoga Laila Gadel Marinho.

6. Regulação do sono

Problemas de sono são cada vez mais comuns e o yoga pode ser uma solução natural. As técnicas de relaxamento e respiração ajudam a acalmar a mente, preparando o corpo para repousar melhor. Consequentemente, o sono se torna mais reparador e profundo.

7. Promoção do autoconhecimento