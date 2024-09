O Rock in Rio, concebido por Roberto Medina em 1985, alcançou proporções globais ao longo das décadas. O primeiro festival, no Rio de Janeiro, foi o ponto de partida para futuras edições internacionais, passando por países como Portugal, Espanha e Estados Unidos. A seguir, veja 7 shows que marcaram a história do Rock In Rio e levaram o público ao delírio!