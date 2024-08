Surfista de ondas gigantes Notícia

Maya Gabeira: "A nossa melhor onda está sempre por vir"

Em conversa com Donna, atleta detalha o seu ativismo pela proteção dos mares e fala sobre o desafio do machismo e do etarismo no esporte

23/08/2024 - 11h00min Atualizada em 23/08/2024 - 11h27min