Pouco antes das 8h da manhã, a enfermeira Sandra Stawinski abre a porta de casa, no bairro São José, em Canoas, e encontra o marido Edson Bernardi já pronto para sair para o trabalho. Ela acaba de encerrar um plantão de 12 horas em um hospital de Porto Alegre e está indo dormir. Já o companheiro, que é químico e funcionário do Estado, só voltará para casa no meio da tarde.