A chegada de um inverno que promete ter mais dias frios do que o ano passado dá alguma esperança à indústria da moda gaúcha, setor que teve dificuldades com a enchente de maio. O Dia das Mães, por exemplo, data considerada mais importante do que o Natal por lojistas e fabricantes de artigos femininos, passou quase batido no quesito vendas, sendo um prejuízo que não se recupera, segundo Idalice Manchini, vice-presidente da Fecomércio-RS: