Celebra-se nesta quinta-feira (25) o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, com o objetivo de resgatar as lutas e as resistência das mulheres negras da América Latina e do Caribe contra o racismo, a discriminação e a violência de gênero. A efeméride é reconhecida ao redor do mundo, mas você sabe por que o dia 25 de julho é atribuído à comemoração?